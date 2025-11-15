مدیرکل انتقال خون استان یزد: در آیین تندیس ملی فداکاری دانشجویی، دو دانشجوی یزدی به عنوان دانشجوی فداکار معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر سید محمدرضا آقایی میبدی گفت: در چهاردهمین آیین تندیس ملی فداکاری دانشجویی، با هدف شناسایی گروه‌های دانشجویی و شخصیت‌های برجسته فداکار با اولویت انتخاب فعالیت در دفاع مقدس ۱۲ روزه، نفرات برتر معرفی و تجلیل شدند.

وی افزود: در این مراسم فاطمه میربهاءالدین، دانشجوی کارشناسی حسابداری و محمدامین خوشرو، دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی از موسسه آموزش عالی امام جواد یزد به عنوان دانشجویان فداکار در کشور معرفی شدند.

مدیرکل انتقال خون استان ادامه داد: به زودی در مراسمی با حضور مسئولان از این جوانان دانشجوی فداکار تقدیر خواهد شد.