کشف ۲۵۰ کیلوگرم کِشته آنغوزه قاچاق در کوهسرخ
۲۵۰ کیلوگرم کِشته آنغوزه قاچاق در کوهسرخ کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کوهسرخ گفت: مأموران این یگان، پس از رصدهای میدانی و بررسی مناطق حساس رویشی، به یک محموله مشکوک برخورد کردند و پس از انجام اقدامات قانونی، آن را ضبط کردند.
محمد حسین جوادی با اشاره به افزایش تخلفات مرتبط با برداشت بیرویه گیاهان دارویی اعلام کرد که طرحهای نظارتی و گشتهای میدانی با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی گفت: با هرگونه برداشت، حمل، خرید و فروش غیرمجاز آنغوزه بدون هیچگونه اغماضی برخورد میشود و متخلفان طبق قانون به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
آنغوزه از گیاهان ارزشمند و دارویی منطقه محسوب میشود و برداشت غیرمجاز آن علاوه بر وارد کردن خسارت شدید به رویشگاههای طبیعی، تهدیدی جدی برای تداوم حیات این گونه بهشمار میرود.