به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کمال حسنی با تأکید بر برخورد قانونی با مشترکانی که به هشدار‌ها بی‌توجه‌اند گفت: با توجه به بحران کم‌آبی و محدودیت جدی منابع آبی در سال جاری، مصارف تمامی مشترکان پرمصرف به‌صورت ماهانه رصد و پایش می‌شود.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک ماه اخیر تصریح کرد: از ماه گذشته تا کنون برای ۸۰ مشترک پرمصرف اخطاریه کتبی صادر شده و به آنها فرصت داده شده تا نسبت به اصلاح مصرف باتوجه به الگوی مربوطه اقدام کنند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان همدان گفت: در همین مدت، ۵۰ مورد از انشعابات مشترکان پرمصرف که به اخطاریه‌ها توجه نکرده و همچنان از سقف تعیین‌شده عبور کرده بودند، قطع شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان همدان افزود: پس از دریافت اخطاریه‌ها، ۳۰ مشترک با اصلاح رفتار مصرفی خود به محدوده مصرف مجاز بازگشتند.

او با دعوت از شهروندان به صرفه‌جویی، تصریح کرد: با توجه به نبود بارش و بحرانی بودن شرایط، مدیریت مصرف آب باید به یک ضرورت جدی تبدیل شود و همراهی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از این وضعیت دارد.