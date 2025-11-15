به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدجواد رفیعی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رامسر با اعلام این خبر گفت: در این عملیات تخصصی که با هدف پیشگیری از شیوع بیماری پرخسارت تب برفکی انجام شد، تعداد ۱۲۰۰ رأس دام سبک واکسینه شدند.

وی این اقدام را گامی مهم در جهت تحقق سیاست‌های کلان نظام برای حمایت از تولید داخلی و صیانت از سرمایه‌های دامی ملی دانست و افزود: این برنامه در راستای تضمین سلامت جامعه دامی و ارتقای امنیت غذایی منطقه انجام شده است.

رئیس اداره دامپزشکی رامسر در پایان بر تداوم چنین برنامه‌های پیشگیرانه در سطح تمامی روستاها و عشایر شهرستان تأکید کرد.