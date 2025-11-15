سی و هفتمین جشنواره تئاتر هرمزگان با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان نیز گفت: برترین‌های جشنواره در بخش‌های مختلف همچون بازیگری، موسیقی، چهره پردازی، طراحی لباس، صحنه و نور معرفی شدند.

فرخنده جلالی افزود: هیئت داوران نمایش گداز به کارگردانی حسین اصیلی را به عنوان اثر برگزیده نمایش صحنه‌ای و نمایش دنیای سیگنال‌ها را به عنوان اثر برگزیده بخش خیابانی این دوره، به دبیرخانه چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی کرد.

وی گفت: داوری این جشنواره را خانم‌ها آزیتا حاجیان، شیوا مکی‌نیان و آقای علی لک پوریان بر عهده داشتند.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بهمن ماه برگزار می‌شود.

برگزیدگان سی و هفتمین جشنواره تئاتر هرمزگان به شرح زیر است:

برگزیدگان نمایش‌های صحنه‌ای:

طراحی بروشور

در این بخش، هیئت داوران اثری را شایسته دریافت جایزه برگزیده ندانست.

طراحی نور

برگزیده:

اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به آقای حسین رمضانی برای طراحی نور نمایش «گداز».

چهره‌پردازی

تقدیر: اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به سیما پورسالاری برای چهره‌پردازی نمایش «بازی‌نامه کلات».

برگزیده: اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به غزل کرمشاهی برای چهره‌پردازی نمایش «آکواریوم کانگورو».

موسیقی

رتبه سوم: اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به فرزاد سرتک‌زاده برای طراحی موسیقی نمایش «حقایق درباره لیلا دختر ادریس».

رتبه دوم: اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به آقای سعید محمدی برای طراحی موسیقی نمایش «آکواریوم کانگورو».

رتبه اول: اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به آقایان علی پیلارام و مهرداد ذاکری برای طراحی موسیقی نمایش «گداز».

طراحی صحنه

رتبه سوم: اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به امیررضا جاور برای طراحی صحنه نمایش «زنی توی دایره».

رتبه دوم: اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به علیرضا داوری برای طراحی صحنه نمایش «حقایق درباره لیلا دختر ادریس».

رتبه اول: اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به رضا کرمی‌زاده برای طراحی صحنه نمایش «گداز».

بخش طراحی لباس:

تقدیر ویژه: اهدا لوح و جایزه نقدی به الهام افشار برای طراحی لباس نمایش بازی‌نامه کُلات

رتبه سوم: اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به علیرضا داوری برای طراحی لباس نمایش حقایق درباره لیلا دختر ادریس

رتبه دوم:اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به عاطفه بستام برای طراحی لباس نمایش گداز

رتبه اول:دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به زینب ترکمانی و غزل کرمشاهی برای طراحی لباس نمایش آکواریوم کانگورو

بخش بازیگری زن

جایزه ویژه: لوح تقدیر و هدیه نقدی به هنرمند نوجوان نوژان کریم‌زاده بازیگر نمایش گداز

تقدیر ویژه:

لوح تقدیر و جایزه نقدی اهداء می‌گردد به خانم‌ها افسانه برزه کار (بازیگر نمایش گداز) و غزل کرمشاهی (بازیگر نمایش بازی‌نامه کُلات)

رتبه سوم بصورت (مشترک):

لوح تقدیر و هدیه نقدی به خانم‌ها نورسا دادالله‌زاده (بازیگر نمایش حقایق درباره لیلا دختر ادریس) و گلسار گلپور (بازیگر نمایش گداز)

رتبه دوم بصورت (مشترک):

لوح تقدیر و هدیه نقدی به خانم‌ها حلیمه افراشته (بازیگر نمایش بازی‌نامه کُلات) و فاطمه دهقانی (بازیگر نمایش حقایق درباره لیلا دختر ادریس).

رتبه اول:

اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به خانم زینب ترکمانی بازیگر نمایش آکواریوم کانگورو

بخش بازیگری مرد:

تقدیر ویژه: اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به اقای الیاس محمدی، بازیگر نمایش حقایقی درباره لیلا دختر ادریس

جایزه سوم: اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به فریاد آزاد، بازیگر نمایش حقایقی درباره لیلا دختر ادریس

جایزه دوم (مشترک): اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به فرشاد اسلامی، بازیگر نمایش گداز و وحید دهشکار، بازیگر نمایش بازی‌نامه کلات

رتبه اول:اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به جعفر قاسمی، بازیگر نمایش گداز

بخش نویسندگی (متن)

تقدیر ویژه: لوح تقدیر و هدیه نقدی به پاس یک عمر تلاش صادقانه و ارزنده در نمایش‌نویسی به استاد سعید موحدی، نویسنده نمایش بازی‌نامه کلات

جایزه برتر:دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی اهدا می‌شود به رضا گشتاسب، نویسنده نمایش گداز

بخش کارگردانی

کارگردانی سوم: لوح تقدیر و هدیه نقدی اهدا می‌شود به محمد جوشعار، کارگردان نمایش زنی توی دایره

کارگردانی دوم: لوح تقدیر و هدیه نقدی به علیرضا داوری، کارگردان نمایش حقایقی درباره لیلا دختر ادریس

کارگردانی اول: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی اهداء می‌شود به حسین اصیلی، کارگردان نمایش گداز

برگزیدگان نمایش‌های خیابانی:

طراحی بروشور: لوح تقدیر و جایزه نقدی: اهدا می‌شود به خانم کیمیا نادری برای طراحی بروشور نمایش خیابانی زار

جایزه ویژه

دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به سمیه جنگچی برای طراحی بروشور نمایش دنیای سیگنال‌ها

موسیقی:

لوح تقدیر و جایزه نقدی: اهداء می‌شودبه آقای جواد ذاکری، آهنگساز نمایش خیابانی ماهی شط دلوم

جایزه ویژه

دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مصطفی نظری، آهنگساز نمایش سرخابی

طراحی فضا:

لوح تقدیر و جایزه نقدی به زینب ذاکری، طراح فضای نمایش دنیای سیگنال‌ها

- رتبه سوم:لوح تقدیر و جایزه نقدی به شیوا قاسمی‌گوربندی، طراح فضای نمایش ماهی شط دلوم

- رتبه دوم:لوح تقدیر و جایزه نقدی به تنابنده عسگری مینابی‌نژاد، طراح فضای نمایش سرخابی

- رتبه اول:دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به امیررضا جاور، طراح فضای نمایش خیابانی زار

بازیگری زن

- رتبه سوم:لوح تقدیر و جایزه نقدی به شیوا قاسمی‌گوربندی، بازیگر نمایش ماهی شط دلوم

- رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به خانم ماهان صابری، بازیگر نمایش دنیای سیگنال‌ها

- رتبه اول دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به خانم دیانا فتاحی، بازیگر نمایش زار

بازیگری مرد

- رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به ایوب رحیمی، بازیگر نمایش دنیای سیگنال‌ها

- رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به عبدالله ذاکری، بازیگر نمایش دنیای سیگنال‌ها

- رتبه اول: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به حبیب‌اله ناصری، بازیگر نمایش‌های سرخابی و ماهی شط دلوم

طرح وایده پردازی

- رتبه سوم: جایزه این بخش را به یاد ونام زنده یاد حیدر رضایی، نویسنده و طراح نمایش خیابانی ماهی شط دلوم اهداء شد.

- رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به ایوب رحیمی برای نمایش دنیای سیگنال‌ها

- رتبه اول: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به حبیب‌الله ناصری، ایده‌پرداز نمایش سرخابی

کارگردانی

- رتبه سوم:لوح تقدیر و جایزه نقدی به شیوا قاسمی‌گوربندی، کارگردان نمایش ماهی شط دلم

- رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به حبیب‌اله ناصری، کارگردان نمایش سرخابی

- رتبه اول: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به ابوالقاسم احدیان، کارگردان نمایش دنیای سیگنال‌ها