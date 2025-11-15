پخش زنده
سی و هفتمین جشنواره تئاتر هرمزگان با معرفی برترینها به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان نیز گفت: برترینهای جشنواره در بخشهای مختلف همچون بازیگری، موسیقی، چهره پردازی، طراحی لباس، صحنه و نور معرفی شدند.
فرخنده جلالی افزود: هیئت داوران نمایش گداز به کارگردانی حسین اصیلی را به عنوان اثر برگزیده نمایش صحنهای و نمایش دنیای سیگنالها را به عنوان اثر برگزیده بخش خیابانی این دوره، به دبیرخانه چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی کرد.
وی گفت: داوری این جشنواره را خانمها آزیتا حاجیان، شیوا مکینیان و آقای علی لک پوریان بر عهده داشتند.
چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر بهمن ماه برگزار میشود.
برگزیدگان سی و هفتمین جشنواره تئاتر هرمزگان به شرح زیر است:
برگزیدگان نمایشهای صحنهای:
طراحی بروشور
در این بخش، هیئت داوران اثری را شایسته دریافت جایزه برگزیده ندانست.
طراحی نور
برگزیده:
اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به آقای حسین رمضانی برای طراحی نور نمایش «گداز».
چهرهپردازی
تقدیر: اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به سیما پورسالاری برای چهرهپردازی نمایش «بازینامه کلات».
برگزیده: اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به غزل کرمشاهی برای چهرهپردازی نمایش «آکواریوم کانگورو».
موسیقی
رتبه سوم: اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به فرزاد سرتکزاده برای طراحی موسیقی نمایش «حقایق درباره لیلا دختر ادریس».
رتبه دوم: اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به آقای سعید محمدی برای طراحی موسیقی نمایش «آکواریوم کانگورو».
رتبه اول: اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به آقایان علی پیلارام و مهرداد ذاکری برای طراحی موسیقی نمایش «گداز».
طراحی صحنه
رتبه سوم: اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به امیررضا جاور برای طراحی صحنه نمایش «زنی توی دایره».
رتبه دوم: اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به علیرضا داوری برای طراحی صحنه نمایش «حقایق درباره لیلا دختر ادریس».
رتبه اول: اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به رضا کرمیزاده برای طراحی صحنه نمایش «گداز».
بخش طراحی لباس:
تقدیر ویژه: اهدا لوح و جایزه نقدی به الهام افشار برای طراحی لباس نمایش بازینامه کُلات
رتبه سوم: اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به علیرضا داوری برای طراحی لباس نمایش حقایق درباره لیلا دختر ادریس
رتبه دوم:اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به عاطفه بستام برای طراحی لباس نمایش گداز
رتبه اول:دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به زینب ترکمانی و غزل کرمشاهی برای طراحی لباس نمایش آکواریوم کانگورو
بخش بازیگری زن
جایزه ویژه: لوح تقدیر و هدیه نقدی به هنرمند نوجوان نوژان کریمزاده بازیگر نمایش گداز
تقدیر ویژه:
لوح تقدیر و جایزه نقدی اهداء میگردد به خانمها افسانه برزه کار (بازیگر نمایش گداز) و غزل کرمشاهی (بازیگر نمایش بازینامه کُلات)
رتبه سوم بصورت (مشترک):
لوح تقدیر و هدیه نقدی به خانمها نورسا داداللهزاده (بازیگر نمایش حقایق درباره لیلا دختر ادریس) و گلسار گلپور (بازیگر نمایش گداز)
رتبه دوم بصورت (مشترک):
لوح تقدیر و هدیه نقدی به خانمها حلیمه افراشته (بازیگر نمایش بازینامه کُلات) و فاطمه دهقانی (بازیگر نمایش حقایق درباره لیلا دختر ادریس).
رتبه اول:
اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به خانم زینب ترکمانی بازیگر نمایش آکواریوم کانگورو
بخش بازیگری مرد:
تقدیر ویژه: اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به اقای الیاس محمدی، بازیگر نمایش حقایقی درباره لیلا دختر ادریس
جایزه سوم: اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به فریاد آزاد، بازیگر نمایش حقایقی درباره لیلا دختر ادریس
جایزه دوم (مشترک): اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به فرشاد اسلامی، بازیگر نمایش گداز و وحید دهشکار، بازیگر نمایش بازینامه کلات
رتبه اول:اهدای دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی به جعفر قاسمی، بازیگر نمایش گداز
بخش نویسندگی (متن)
تقدیر ویژه: لوح تقدیر و هدیه نقدی به پاس یک عمر تلاش صادقانه و ارزنده در نمایشنویسی به استاد سعید موحدی، نویسنده نمایش بازینامه کلات
جایزه برتر:دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی اهدا میشود به رضا گشتاسب، نویسنده نمایش گداز
بخش کارگردانی
کارگردانی سوم: لوح تقدیر و هدیه نقدی اهدا میشود به محمد جوشعار، کارگردان نمایش زنی توی دایره
کارگردانی دوم: لوح تقدیر و هدیه نقدی به علیرضا داوری، کارگردان نمایش حقایقی درباره لیلا دختر ادریس
کارگردانی اول: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و هدیه نقدی اهداء میشود به حسین اصیلی، کارگردان نمایش گداز
برگزیدگان نمایشهای خیابانی:
طراحی بروشور: لوح تقدیر و جایزه نقدی: اهدا میشود به خانم کیمیا نادری برای طراحی بروشور نمایش خیابانی زار
جایزه ویژه
دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به سمیه جنگچی برای طراحی بروشور نمایش دنیای سیگنالها
موسیقی:
لوح تقدیر و جایزه نقدی: اهداء میشودبه آقای جواد ذاکری، آهنگساز نمایش خیابانی ماهی شط دلوم
جایزه ویژه
دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مصطفی نظری، آهنگساز نمایش سرخابی
طراحی فضا:
لوح تقدیر و جایزه نقدی به زینب ذاکری، طراح فضای نمایش دنیای سیگنالها
- رتبه سوم:لوح تقدیر و جایزه نقدی به شیوا قاسمیگوربندی، طراح فضای نمایش ماهی شط دلوم
- رتبه دوم:لوح تقدیر و جایزه نقدی به تنابنده عسگری مینابینژاد، طراح فضای نمایش سرخابی
- رتبه اول:دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به امیررضا جاور، طراح فضای نمایش خیابانی زار
بازیگری زن
- رتبه سوم:لوح تقدیر و جایزه نقدی به شیوا قاسمیگوربندی، بازیگر نمایش ماهی شط دلوم
- رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به خانم ماهان صابری، بازیگر نمایش دنیای سیگنالها
- رتبه اول دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به خانم دیانا فتاحی، بازیگر نمایش زار
بازیگری مرد
- رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به ایوب رحیمی، بازیگر نمایش دنیای سیگنالها
- رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به عبدالله ذاکری، بازیگر نمایش دنیای سیگنالها
- رتبه اول: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به حبیباله ناصری، بازیگر نمایشهای سرخابی و ماهی شط دلوم
طرح وایده پردازی
- رتبه سوم: جایزه این بخش را به یاد ونام زنده یاد حیدر رضایی، نویسنده و طراح نمایش خیابانی ماهی شط دلوم اهداء شد.
- رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به ایوب رحیمی برای نمایش دنیای سیگنالها
- رتبه اول: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به حبیبالله ناصری، ایدهپرداز نمایش سرخابی
کارگردانی
- رتبه سوم:لوح تقدیر و جایزه نقدی به شیوا قاسمیگوربندی، کارگردان نمایش ماهی شط دلم
- رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به حبیباله ناصری، کارگردان نمایش سرخابی
- رتبه اول: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به ابوالقاسم احدیان، کارگردان نمایش دنیای سیگنالها