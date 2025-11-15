بارش باران پاییزی و رحمت الهی به هوای بوکان طراوت بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،بارش باران در نخستین ماه از فصل پاییز طراوت خاصی به آب و هوای شهرستان بوکان بخشید و موجب خوشحالی مردم این شهر شد.

با ورود جریان‌های مدیترانه‌ای و سامانه بارشی که از صبح امروز وارد این منطقه شده، شرایط برای بارش باران به طور کامل مهیا شده و تا فردا ادامه خواهد داشت.

این بارش‌‍‌ها به صورت رگباری و در بعضی مواقع همراه با وزش باد و کاهش محسوس دمای هوا را موجب شده است

بارش باران که به صورت پراکنده از صبح امروز گذشته آغاز و تا کنون ادامه داشته موجی از خوشحالی در میان مردم و به ویژه کشاورزان و روستاییان را موجب شده است .

بارش باران گرد و غبار را از چهره این شهر زدود و در برخی خیابان‌های سطح شهر موجب بروز ترافیک شد.

گفتنی است مردم بوکان روز گذشته در روستای ناچیت با دل‌هایی مملو از ایمان و امید خالصانه گرد هم آمده و دست به دعا از درگاه خداوند متعال طلب بارش رحمت و نزول برکات الهی کردند.