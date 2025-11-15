پخش زنده
در بازدید سرزده بازرس کل استان از شرکتهای آب و فاضلاب و برق؛ وضعیت صدور قبضهای آب و برق و گلایه مندی برخی از مشترکان با حضور مسئولان این ادارات، بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بازرس کل قضایی استان ایلام با هدف ارزیابی کیفیت خدماترسانی به مراجعان و بررسی نحوه اجرای ضوابط اداری، امروز به صورت سرزده از شرکت توزیع برق و ابفای شهرستان بازدید کرد.
مالک روشنی در این بازدید، با حضور در بخشهای مختلف ادارات، ضمن گفتوگو با مراجعان، نحوه رسیدگی به پروندهها در حوزههای گوناگون، مدتزمان پاسخگویی به درخواستها، رعایت نظم اداری و شیوه تعامل کارکنان و مدیران با اربابرجوع را مورد بازرسی و بررسی قرار داد.
وی در پایان این بازدید، با اعلام رضایت از نحوه پیشبرد امور و مدیریت در شرکت توزیع برق شهرستان ایلام، عملکرد مسئولان و کارکنان این اداره را مثبت ارزیابی کرد.
بازرس کل استان، خدمات شرکت آبفای شهرستان ایلام را ناکافی دانست و از مسئولان خواست در قرائت کنتور آب و نحوه ارائه قبوض دقت بیشتری داشته باشند.