فناوریهای نوین مطالعه را سادهتر و جذابتر کردهاند؛ از خلاصه فصلها گرفته تا نسخههای صوتی و نقشههای مفهومی. برخی از کارشناسان معتقدند هوش مصنوعی میتواند مردم را دوباره به کتاب بازگرداند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در عصر دیجیتال، هوش مصنوعی بخش بزرگی از زندگی روزمره انسانها را در برگرفته است؛ از دستیارهای صوتی و موتورهای جستوجو گرفته تا تولید محتوا و ترجمه متون. این پیشرفتهای سریع، برخی را نگران کرده که فناوریهای نوین میتوانند علاقه مردم به مطالعه کتابهای سنتی را کاهش دهند.
اما برخی از کارشناسان فرهنگی و نویسندگان معتقدند، هوش مصنوعی نهتنها تهدیدی برای مطالعه نیست، بلکه میتواند ابزاری قدرتمند برای بازگرداندن افراد به دنیای کتاب باشد و تجربه مطالعه را به شکل چشمگیری جذابتر کند.
سعید عضدالدینی، نویسنده و رئیس بنیاد ایرانشناسی آذربایجان غربی، استفاده هوشمندانه از هوش مصنوعی را راهکاری نوین برای ترویج مطالعه معرفی کرد و گفت: این فناوری میتواند با خلاصهسازی فصلها، توضیح مفاهیم دشوار، طرح پرسشهای تحلیلی و تولید نقشههای ذهنی، درک بهتر کتاب را برای مخاطبان آسانتر کند.
وی با تاکید بر ضرورت بهروز شدن فضای کتابخوانی در کشور افزود: یکی از دلایل فاصله گرفتن مردم از مطالعه، نبود کتابهای متناسب با نیاز و سلیقه آنان است. وقتی محتوا برای خواننده جذاب و دلنشین باشد، بازگشت به مطالعه سادهتر خواهد بود.
عضدالدینی به اهمیت عادت دادن ذهن به مطالعه مستمر اشاره کرد و گفت: روزانه ۱۵ تا ۳۰ دقیقه مطالعه منظم، پس از چند هفته ذهن را به این رفتار عادت میدهد. او ترکیب مطالعه فردی و جمعی را نیز روش مؤثری برای افزایش انگیزه و تعمیق یادگیری دانست و افزود: تشکیل گروههای خانوادگی یا دوستانه کتابخوانی، علاوه بر ایجاد فضای گفتوگو، علاقه به مطالعه را افزایش میدهد.
رئیس بنیاد ایرانشناسی آذربایجان غربی همچنین انتخاب کتاب بر اساس علاقه و نیاز فرد را رکن اساسی پیوند افراد با مطالعه عنوان کرد و توضیح داد: وقتی موضوع کتاب با سلیقه مخاطب همخوانی داشته باشد، تمایل او به ادامه مطالعه نیز افزایش مییابد.
وی درباره چالش اقتصادی ناشی از قیمت بالای کتاب گفت: این موضوع باعث شده خانوادهها خرید کتاب را در اولویت پایینتری قرار دهند، اما هوش مصنوعی میتواند با ارائه خلاصهها، نقشههای مفهومی و نسخههای صوتی، مطالعه را آسان و در دسترستر کند.
عضدالدینی در پایان افزود: هوش مصنوعی حتی میتواند فهرستی شخصیسازیشده از کتابهای مناسب هر فرد ارائه دهد تا مسیر مطالعه هدفمند و مؤثرتر شود.
به گفته کارشناسان، فناوری نوین اگر هوشمندانه و درست به کار گرفته شود، نهتنها تهدیدی برای مطالعه نیست، بلکه میتواند علاقه به کتاب و مطالعه مستمر را در نسل امروز تقویت کند و پلی میان خوانندگان و دنیای گسترده کتابها ایجاد نماید.