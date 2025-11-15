شبکه تلویزیون اینترنتی جوانه با مدیر مسئولی حسین حسین زاده از شهرستان آزادشهر، با محوریت ازدواج، خانواده و جوانی جمعیت که ذیل کانون فرهنگی تبلیغی جوانه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی گلستان فعالیت دارد رتبه اول کشوری را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مراسم رویداد ملی جمعیت باهدف تجلیل از فعالان حوزه جمعیت با حضور دکتر پزشکیان ریاست محترم رییس جمهور، صالحی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر مسئولین کشوری، همراه با معرفی برگزیدگان کشوری در سالن اجلاس سران برگزار شد.

لازم به ذکر است که شبکه تلویزیون اینترنتی جوانه با اخذ مجوز فعالیت از سازمان صدا وسیما از ابتدای سال۱۴۰۴ فعالیت خود را شروع نموده و در زمینه تولید و تامین برنامه‌های تلویزیونی در راستای ازدواج، خانواده و جوانی جمعیت فعالیت دارد.

شایان ذکر است که شبکه مذکور در مرحله اول برنامه‌های گسترده‌ای بارویکرد جوانی جمعیت را تحت پوشش قرار داده و در مرحله دوم و توسعه‌ای نیز برنامه‌های متنوعی از قبیل آموزش و توانمندسازی مربیان و فعالان خانواده، تربیت کنشگر جوانی جمعیت با رویکرد محله محوری، سلسله آموزش‌های تحکیم بنیان خانواده، تولید محتوای بومی مرتبط با جوانی جمعیت را در دست اقدام دارد.