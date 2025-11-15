به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در مراسم رونمایی از پوستر این جشنواره در شیراز گفت: بیش از ۳۰ فیلم از میان آثار دریافت شده از ۹۹ کشور، برای بخش‌های مسابقه انتخاب شده است که ۹ اثر ایرانی است.

روح‌الله حسینی با بیان این که در جشنواره بین المللی فیلم فجر امسال میزبان حدود ۲۰۰ مهمان خارجی خواهیم بود، افزود: در سال نخست برگزاری این جشنواره در شیراز، ساختار جشنواره بر اساس الگوی تعریف‌شده است و در سال‌های آینده بخش‌های فرهنگی، هنری و ملی متناسبی اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به این که جشنواره بین المللی فیلم فجر از پنجم تا دوازدهم آذر در مجموعه شهر آفتاب شیراز برگزار می‌شود، تاکید کرد: ظرفیت و کیفیت سالن‌های نمایش این مجموعه و علاقه مردم شهر فرهنگ و هنر، شیراز، به فیلم و سینما، از مهمترین دلایل انتخاب شیراز برای میزبانی جشنواره فیلم فجر است.