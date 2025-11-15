پخش زنده
نماینده وزن منهای ۵۴ کیلوگرم تیم ملی مردان کشورمان در مصاف با حریف ترکیهای مغلوب و از گردونه رقابتهای بازیهای همبستگی اسلامی حذف شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از رقابتهای تکواندو بازیهای همبستگی اسلامی، امیرمحمد نصیراحمدی نماینده وزن ۵۴- کیلوگرم تیم ملی مردان کشورمان به مصاف «المشرف» حریف عربستانی خود رفت و علی رغم برتری در راند اول، در نهایت این دیدار نزدیک و نفس گیر را به حریف خود دو بر یک واگذار کرد.
در جدول شانس مجدد، نصیر احمدی نماینده کشورمان به مصاف «داغ دلند» از ترکیه رفت.
این دیدار در راند نخست با نتیجه ۱۱ بر ۱۰ به سود ترکیه تمام شد. راند دوم نیز ۷ بر ۶ به سود نماینده ترکیه تمام شد و نصیری از گردونه رقابتها کنار رفت.