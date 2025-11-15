برداشت سنتی و بسته‌بندی نامناسب از چالش‌های اصلی خرمای بوشهر

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: با وجود جایگاه مهم بوشهر در تولید خرما و کیفیت بالای ارقام آن، این محصول با چالش‌هایی مانند برداشت سنتی و بسته‌بندی نامناسب روبه‌روست.