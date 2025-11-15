برداشت سنتی و بستهبندی نامناسب از چالشهای اصلی خرمای بوشهر
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: با وجود جایگاه مهم بوشهر در تولید خرما و کیفیت بالای ارقام آن، این محصول با چالشهایی مانند برداشت سنتی و بستهبندی نامناسب روبهروست.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نصرالله کشاورز با اشاره به مزیتهای اقلیمی استان برای تولید خرما، اظهار کرد: خرمای بوشهر به دلیل شرایط آبوهوایی خاص، گرمای مطلوب در فصول مختلف و کیفیت بالا، از مزیت ویژهای برخوردار است و استقبال زیادی بهویژه از دو رقم کبکاب و خاصویی در بازارهای داخلی و خارجی وجود دارد.
وی عنوان کرد میزان تولید خرمای استان حدود ۲۰۰ هزار تن در سال است که با توجه به تولید یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تنی کشور، حدود ۱۵ درصد از تولید ملی را شامل میشود. به این ترتیب استان بوشهر یکی از قطبهای اصلی تولید خرما در کشور به شمار میرود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به صادرات خرما از استان، گفت: بخشی از خرمای تولیدی در استان به مصرف داخلی میرسد و بخشی دیگر بهعنوان سوغات یا از طریق صادرات به کشورهای هدف از جمله روسیه، هند، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان و قطر ارسال میشود. سالانه حدود ۳۰ هزار تن خرما به ارزش ۳۰ میلیون دلار از استان بوشهر صادر میشود.
وی تصریح کرد: یکی از چالشهای مهم در حوزه خرما، برداشت سنتی است که منجر به آسیبدیدگی محصول میشود. همچنین بستهبندی نامناسب سبب کاهش ارزش افزوده این محصول ارزشمند شده است. اگر خرمای استان در بستهبندیهای شیک و مشتریپسند جهانی عرضه شود، میتواند ارزآوری بیشتری برای بوشهر داشته باشد.
کشاورز بیان کرد: در استان بوشهر حدود پنج تا شش میلیون اصله نخل و حدود ۴۰ هزار هکتار سطح زیرکشت وجود دارد. ارقام اصلی خرمای استان شامل کبکاب، خاصویی، زاهدی، شهابی و برهی است که هرکدام جایگاه ویژهای در بازار دارند.
مدیرکل صمت بوشهر تاکید کرد: خرما تنها یک محصول اقتصادی نیست، بلکه نقشی مهم در امنیت غذایی کشور دارد و توجه به توسعه این بخش میتواند هم به افزایش صادرات غیرنفتی و هم به پایداری امنیت غذایی کمک کند.