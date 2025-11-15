پخش زنده
استاندار یزد: عملیات اجرایی قطعه آزادراه اردکان ـ یزد ـ مهریز در سفر وزیر راه و شهرسازی در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد به ریاست استاندار و با حضور دو تن از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استان به منظور بررسی اقدامات استان در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، ارائه طرح ارتقای بهره وری در صنایع و تبیین ظرفیتهای ریلی استان برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست با اشاره به هماهنگی و جدیت استان در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: تشکیل شورای عالی نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه و برگزاری ۲۲ جلسه در این راستا با حضور نمایندگان مجلس در اجرای مصوبات مجلس راهگشا بود.
محمدرضا بابایی تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی، برش استانی از اهداف برنامه هفتم توسعه کشور را استخراج و به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد ارائه کنند.
وی با بیان اینکه برنامه یزد پایدار ذیل برنامه هفتم توسعه کشور تدوین شده است، افزود: این برنامه به تمامی دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شده و دستگاهها باید میزان اجرای این برنامه را به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعلام کنند.
استاندار با اشاره به پیگیریهای جدی استان در راستای اجرای خطوط انتقال آب به یزد یادآور شد: آب انتقالی از کوهرنگ به استان یزد توسط وزارت نیرو و بر مبنای آب پشت سد زاینده رود اختصاص پیدا میکند.
بابایی از کسب مجوزهای مربوط به اجرای قطعه آزادراه اردکان ـ یزد ـ مهریز خبر داد و اظهار داشت: پس از برگزاری بیش از ۱۵ جلسه و رایزنیهای ملی، عملیات اجرایی این طرح در سفر وزیر راه و شهرسازی در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
استاندار یزد دلیل توقف پروازهای یزد ایر را بررسی مسائل مختلف این شرکت عنوان کرد و گفت: با پیگیری مسائل حوزه حمل و نقل توسط معاونت عمرانی استانداری و مسائل اجتماعی توسط معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی، پروازهای این شرکت مجدداً برقرار شد.
وی بیان کرد: برند شرکت یزدایر متعلق به استان یزد بوده و مردم هیچ گونه نگرانی نسبت به تداوم فعالیت این شرکت نداشته باشند.
بابایی به افزایش ظرفیت جابجایی مسافر از ۱۲۰۰ به ۲۵۰۰ مسافر در یک ماه جاری اشاره و تصریح کرد: این موضوع با رایزنی با رئیس سازمان هواپیمایی کشور و با جایگزینی هواپیماهای با ظرفیت بالاتر محقق شد.
وی با اشاره به ساماندهی قطارهای مسافری استان و افزایش ظرفیت جابجایی مسافر به ۲۵۰۰ نفر گفت: در راستای تاسیس شرکت یزدریل تفاهمنامهای با وزیر راه شهرسازی منعقد و تامین لوکوموتیو و قطار ویآیپی در مسیر یزد ـ تهران و یزد ـ مشهد با ۱۰ رام محقق شده است.
استاندار با اشاره به برگزاری جلسهای ویژه به منظور بررسی راهکارهای رفع چالشهای آبی کشور به ریاست رئیس جمهور اظهار کرد: در این نشست ابعاد مختلف بحران آب و راهکارهای برونرفت از آن، مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار گرفت.
بابایی با اشاره به اتخاذ تصمیمات لازم برای مدیریت بهینه منابع آبی با نگاهی جامع و بین بخشی خاطرنشان ساخت: در این نشست، مشکلات و چالشهای آبی استان یزد به عنوان یکی از محورهای مهم، مورد بررسی تخصصی قرار گرفت.
وی از ارائه طرحهای مطالعاتی و پژوهشی توسط مراکز دانشگاهی و علمی کشور در خصوص مسئله آب خبر داد و گفت: این طرح به ریشهیابی راهکارهای علمی و عملیاتی برای بهینهسازی مصرف، تأمین منابع آبی پایدار و کاهش اثرات خشکسالی میپردازد.