وزارت بهداشت، در سومین دوره جایزه جوانی جمعیت به عنوان دستگاه برگزیده شناخته شد و وزیر بهداشت جایزه را از رئیس جمهور دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور، امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، در این مراسم مسعود پزشکیان رئیس جمهور از محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاههای اجرایی موفق در رویداد جوانی جمعیت تقدیر کرد.
بنا بر این گزارش، سخنرانی مقامات عالی رتبه کشور، تقدیر از برگزیدگان این رویداد در هفت بخش خانواده، رسانه، مدیران، دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردم نهاد، نخبگان و شرکتها و مؤسسات خصوصی از مهمترین بخشهای سومین دوره این رویداد بود.
این رویداد به عنوان یک جشنواره ملی، به دنبال تقویت بنیان جمعیتی در کشور و ایجاد تحولی ساختاری در نگرشها و رفتارهای مرتبط با خانواده و فرزندآوری است. مهمترین اهداف اجرای رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، عبارتست از: افرایش ضریب موفقیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق انگیزه بخشی و تشویق گروههای هدف این قانون، افزایش آگاهیهای عمومی، تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج آسان و بههنگام، معرفی الگوهای موفق، تقویت همکاری بین بخشی و ارج نهادن به فعالیتهای اثربخش حوزه جمعیت میباشد.
در این دوره، حدود ۲۲۹۹ نفر در سامانه ثبتنام کردند که از این میان ۱۵۰۱ فرم خانواده، ۲۰۶ فرم رسانه، ۱۴۳ فرم سمنها، ۴۷ فرم شرکتها و مؤسسات خصوصی، ۱۸۵ فرم دستگاه اجرایی، ۱۱۰ فرم نخبگان و ۱۰۷ فرم مدیران توسط متقاضیان شرکت در این رویداد تکمیل شد.