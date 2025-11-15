اعضای بدن حسام پورمحمد دانش‌آموز ۱۴ ساله لنگرودی که به دلیل برق‌گرفتگی دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده اش به ۴ بیمار بدحال اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسئول فرآهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان کفت: اعضای بدن حسام پورمحمد دانش‌آموز ۱۴ ساله لنگرودی که به دلیل برق‌گرفتگی دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده اش به ۴ بیمار بدحال اهدا شد.

دکتر سیامک ریماز افزود: حسام پورمحمد دانش‌آموز پایه نهم یکی از مدارس لنگرود ۵ روز قبل به دلیل برق‌گرفتگی، ابتدا به بیمارستان شهدای حسین‌پور لنگرود و سپس به دلیل وخامت حال، به بیمارستان پیروز لاهیجان منتقل شد که با وجود تلاش‌های کادر درمان، دچار مرگ مغزی شد و اعضای بدن وی شامل کلیه‌ها، ۲ کبد و قلب وی در بیمارستان رازی رشت به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی گفت: کلیه‌ها و کبد وی با حضور تیم‌های تخصصی در بیمارستان رازی رشت به ۳ بیمار پیوند زده شد و قلب این بیمار مرگ مغزی هم برای پیوند با پرواز به بیمارستان شهید رجایی تهران منتقل شد.

از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن ۲۲ بیمار مرگ مغزی در گیلان اهدا شده است.