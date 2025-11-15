پخش زنده
بارش نخستین باران پاییزی در زنجان، امروز ۲۴ آبان، چشمانتظاری زنجانیها را پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ چشمانتظاری زنجانیها امروز ۲۴ آبان با نخستین باران پاییزی به پایان رسید؛ قطرات باران زمین و دلها را تازه کرد و نوید روزهایی پرطراوت را داد.
این بارشها به صورت رگباری و گاه همراه با وزش باد و کاهش محسوس دما رخ داده است. باران از صبح امروز به شکل پراکنده در برخی مناطق از جمله خدابنده ،فرودگاه وخرمدره آغاز شد و موجی از شادی میان مردم، به ویژه کشاورزان و روستاییان، ایجاد کرده است.
براساس پیشبینیهای کارشناسان هواشناسی، بارشها روز دوشنبه کمی شدت مییابد و در ارتفاعات به شکل برف خواهد بود.