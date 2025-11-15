پخش زنده
تیم فوتبال امید ایران در رقابتهای چندجانبه ماناس مقابل قرقیزستان نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران امشب(شنبه) دومین بازی خود را در رقابتهای چندجانبه ماناس مقابل میزبان رقابتها یعنی قرقیزستان برگزار کرد.
شاگردان امید روانخواه پس از شکست ۲ بر صفر از روسیه در دیدار نخست خود، امشب هم در حضور هواداران حریف در ورزشگاه کورمانبک با نتیجه ۲ بر یک مقابل میزبان نتیجه را واگذار کردند.
مهدی جعفری (۵۷) تک گل ایران را به ثمر رساند.
تیم ایران از دقیقه ۷۶ با اخراج محمد جواد حسیننژاد، ۱۰ نفره به بازی ادامه داد تا اینکه در دقایق ۵+۹۰ و ۸+۹۰، با دریافت ۲ گل نتیجه را ۲ بر یک واگذار کرد.
محمد خلیفه، دانیال ایری (محمد مهدی زارع)، فرزین معامله گری، ارشیا وثوقی فرد (بهرام گودرزی)، سید مهدی مهدوی (علیرضا صفری)، عباس حبیبی (امیرمحمد رزاقینیا)، مهدی جعفری (حجتالله احمدی)، آریا شفیع دوست (محمد جواد حسیننژاد)، حمیدرضا ضرونی (افشین صادقی)، محمدحسین صادقی (سعید سحرخیزان) و محمد مرتضوی (اسماعیل قلیزاده) برای ایران به زمین رفتند.
فرزین معاملهگری و محمد مهدی زارع نیز با کارت زردِ عبدالله گل مراد، داور تاجیکستانی بازی جریمه شدند.
تا پایان دیدارهای امروز روسیه ۶ امتیازی صدرنشین است، قرقیزستان با ۶ امتیاز و تفاضل گل کمتر در جایگاه دوم قرار گرفته، ایران بدون امتیازی با تفاضل گل بهتر در مقایسه با به بحرین در پله سوم جدول ایستاده است.