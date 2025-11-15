پخش زنده
امیررضا احمدی در جمع برترین بازیکنان مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه بسکتبال با ویلچر قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در جمع بهترین بازیکنان رقابتهای قهرمانی آسیا - اقیانوسیه قرار گرفت.
رقابتهای بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا - اقیانوسیه به میزبانی کشور تایلند به پایان رسید و تیم ملی مردان کشورمان در جایگاه سوم ایستاد و موفق به کسب نشان برنز شد.
با پایان این رقابتها، بازیکنان برتر این مسابقات معرفی شدند. بر این اساس امیررضا احمدی به عنوان بهترین بازیکن کلاس ۳ این مسابقات انتخاب شد.