حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی در سطح آذربایجانغربی با صدور بیش از ۱۰ هزار پروانه نوسازی در مراحل احداث یا بازسازی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد از شتاب گرفتن روند نوسازی بافتهای فرسوده در ۲۱ شهر استان خبر داد و گفت: اجرای طرحهای بازآفرینی شهری علاوه بر ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان، سیمای شهری استان را دگرگون کرده و زمینهساز جذب سرمایهگذاری و افزایش امید اجتماعی شده است.
پیمان آرامون اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار و ۶۲۲ پروانه فعالیت نوسازی در سطح شهرستانهای آذربایجانغربی صادر شده است و ۲۰ هزار و ۸۸ واحد مسکونی در قالب این پروانهها، نوسازی شده و در مراحل مختلف احداث قرار دارند.
وی افزود: ارتقای ایمنی ساختمانها، بهبود کیفیت ساختوساز، افزایش زیبایی شهری و کاهش آسیبپذیری مناطق فرسوده از اهداف اصلی اجرای طرح نوسازی بافتهای فرسوده در استان است.
آرامون با اشاره به برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری گفت: در حال حاضر ۶۴۳ طرح در ۸ شهر ارومیه، بوکان، پیرانشهر، خوی، سردشت، سلماس، مهاباد و میاندوآب تهیه شده است. ارزش ریالی این طرحها ۶۲ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال است و شامل پروژههای روبنایی، زیربنایی و توانمندسازی محلات هدف بازآفرینی شهری میشود.
وی تاکید کرد: اجرای این برنامه موجب ارتقای سطح زندگی ساکنان، افزایش سرانههای اجتماعی و شهروندی، ایجاد حس تعلق و افزایش مشارکت مردمی در محدودههای هدف بازآفرینی شهری استان خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در پایان گفت: برای تامین زیرساختها و کاهش مشکلات محیطی، پنج محله فاقد شبکه فاضلاب در شهرهای ارومیه، خوی، سلماس و قرهضیاءالدین شناسایی شده و اقدامات لازم برای تأمین خدمات زیربنایی در این محلات در دست اجرا است.