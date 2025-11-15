فرماندار پاوه اعلام کرد: گردنه «تته» در محور ارتباطی استان‌های کرمانشاه و کردستان به دلیل ریزش‌های پی‌درپی، مه غلیظ و نبود دید کافی، تا اطلاع ثانوی مسدود است.

مسدود شدن گردنه «تته» به دلیل ریزش کوه و مه غلیظ

مسدود شدن گردنه «تته» به دلیل ریزش کوه و مه غلیظ

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بر اساس اعلام پلیس‌راه روانسر – پاوه و راهداری سروآباد، به دلیل نبود شرایط ایمنی لازم، تردد در گردنه تته امکان‌پذیر نیست و مسیر «سروآباد – هورامان – هجیج – پاوه» به عنوان مسیر جایگزین تعیین شده است.

فرزاد الماسی با اشاره به احتمال بارش باران و لغزندگی سطح راه در محور‌های مواصلاتی منطقه از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کرده، فاصله ایمنی را رعایت نموده و از حرکات ناگهانی خودداری کنند.

وی یادآور شد: سال گذشته نیز گردنه تته به طول ۲۱ کیلومتر به علت بارش برف و خطر ریزش بهمن برای مدتی مسدود شده بود که با تلاش نیرو‌های راهداری پاوه و سروآباد بازگشایی شد.

گردنه تته در محور ارتباطی کرمانشاه – کردستان یکی از نقاط برف‌گیر منطقه است که ارتفاع برف در برخی بخش‌های آن در فصل زمستان به بیش از هشت متر می‌رسد و عملیات برف‌روبی در این مسیر به صورت همزمان توسط راهداری دو شهرستان انجام می‌شود.

شهرستان پاوه با بیش از ۶۶ هزار نفر جمعیت، در دامنه کوه شاهو و ۱۲۵ کیلومتری شمال‌غرب کرمانشاه واقع شده و با طبیعت بکر و کوهستانی، یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری استان به شمار می‌رود.