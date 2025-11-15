پخش زنده
بعلت افزایش شمار بیماران مبتلا به تب دنگی در هرمزگان، رئیس واحد بیماریهای واگیر سازمان جهانی بهداشت، از مراکز درمانی بندرعباس بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، دکتر بندتا الگرانزی در بازدید از مرکز بهداشت شهرک توحید گفت: در زمینه مبارزه و پیش گیری از بیماری تب دنگی کارهای مناسبی صورت گرفته است.
وی افزود: برای درمان بیماران آموزشهای بیشتری باید به مردم ارائه شود.
رئیس واحد بیماریهای واگیر سازمان جهانی بهداشت گفت: این سازمان با کشورهای مختلفی برای تقویت برنامه هایشان در خصوص پاسخ به این مشکل منطقه، همکاری دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفت: از ابتدای سال تاکنون شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان، به ۱۹۱ تَن رسید.
یحیی میرزاده افزود: از این شمار ۱۴۶ تَن آقا و بقیه خانم هستند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۵۰ تَن بر اثر بیماری تب دنگی در بیمارستانهای استان بستری شدهاند گفت: اکنون ۸ تَن در بیمارستانهای شهر بندرعباس بستری هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: ۱۶۶ تَن از مبتلایان ایرانی و ۲۵ تَن اتباع خارجی هستند.
میرزاده گفت: ۱۸۴ تَن از مبتلایان به بیماری تب دنگی از شهرستان بندرعباس هستند.
افرادی که به تب دنگی مبتلا شدهاند تا دو هفته باید از پشه بند استفاده کنند تا دوباره مورد گزش پشه آئدس قرار نگیرند.
تب دنگی یکی از بیماریهای منتقله است که تنها با گزش پشه آئدس به فرد منتقل میشود.
تنها راه مؤثر مقابله با پشه آئدس، حذف محلهای تخمریزی مانند آبهای راکد کولرها، آب زیرگلدانها، لاستیکهای فرسوده رها شده، قوطی و بطری ها، قایقهای فرسوده و چالههای آسانسور است.
بنابر توصیه دانشگاه علوم پزشکی، در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوشهای پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.
پارسال ۳۵ تن در هرمزگان به بیماری تب دنگی مبتلا شدند.
تب دنگی از سال ۹۸ در هرمزگان شناسایی شد.