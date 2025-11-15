به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، بی بی سی متهم است که با تقطیع اظهارات ترامپ در برنامه پانوراما و نیوزنایت مخاطبان را گمراه کرده است، موضوعی که به گفته شماری از ناظران نخستین بار نیست که بی بی سی مبادرت به چنین اقداماتی با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی در چارچوب سیاست‌های خود می‌کند، اما این بار طرف او رئیس جمهور آمریکاست و با دعوای حقوقی سختی رو‌به‌رو شده است.

این در حالی است که مدیر عامل و مدیر خبر بی بی سی در پی افشای آنچه تدوین گمراه کننده در برنامه بی بی سی عنوان شده از سمت خود کناره گیری کردند و رئیس بی بی سی نیز از صمیم قلب از ترامپ عذرخواهی کرده و نامه‌ای در این باره به شخص ترامپ نوشت تا شاید ترامپ را از طرح شکایت علیه بی بی سی منصرف کند.

رویکرد ترامپ نشان داد ساده لوحانه است که از فرصتی که برایش پیش آمده به سادگی چشم پوشی کند چرا که حتی اگر این ماجرا به پرداخت غرامت به ترامپ هم منجر نشود ترامپ توانسته هفته‌ها این موضوع را در صدر اخبار رسانه‌ها به نفع خود حفظ کند و از طرفی سوء عملکرد بی بی سی را در جهان زنده نگهدارد.

این در حالی است که به گفته شماری از صاحب نظران و قشر‌های مختلف مردم در انگلیس بی بی سی در همراهی با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل به ویژه در لاپوشانی جنایات در غزه کم نگذاشته است، همچنین در سانسور تظاهرات صد‌ها هزار نفری قشر‌های مختلف مردم در اعتراض به سیاست‌های حمایتی حکومت‌های غربی از جمله انگلیس از رژیم اسرائیل که بار‌ها در خیابان‌های مرکزی لندن از جمله از برابر ساختمان مرکزی بی بی سی انجام شد.

وکلای ترامپ که پیش‌تر درخواست دریافت غرامت یک میلیارد دلاری را مطرح کرده بودند اکنون با افشای اینکه بی بی سی در یک برنامه دیگر به نام نیوزنایت، اظهارات ترامپ را به گونه‌ای تدوین کرده که معنای کاملا متفاوتی را بیان می‌کند، مبلغ غرامت را افزایش داده‌اند.

ترامپ پاسخ بی‌بی‌سی را مبنی بر اینکه آنچه اتفاق افتاده غیرعمدی بوده نپذیرفته است و حتی دونالد ترامپ بی‌بی‌سی را فاسد و پخش کننده اخبار جعلی با سوگیری جانبدارانه می‌داند.

ترامپ بر درخواست غرامت تاکید کرده، اما بی بی سی گفته صرف نظر از هرگونه خطایی که روی داده باشد، هیچ آسیبی از برنامه پانوراما به ترامپ وارد نشده و او رئیس جمهور هم شده است، این برنامه پیش از پیروزی ترامپ و در رقابت‌های انتخاباتی از بی بی سی پخش شد.

بی بی سی می‌گوید: اندکی پس از پخش برنامه اش درباره ترامپ او به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و بدین ترتیب بی بی سی تلویحاً تایید می‌کند که برنامه اش تاثیری بر تصمیم مخاطبان و رای دهندگان آمریکایی نداشته است.

این در حالی است که بخش عمده هزینه‌های بی بی سی را مردم انگلیس با پرداخت حق تماشای بی بی سی می‌پردازند که اکنون برای هر پلاک شامل محل کار یا منزل بیش از ۱۷۴ پوند است و بر اساس آمار رسمی اعلام شده درآمد سالانه بی‌بی‌سی از حق پخش در سال گذشته سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون پوند بود.

مردم انگلیس در حالی برای دیدن برنامه‌های بی بی سی به اجبار باید سالانه بیش از ۱۷۴ پوند آبونمان با نام تی وی لاینس پرداخت کنند که این سازمان اعلام کرده به ۴۰ زبان در دنیا از جمله زبان فارسی رایگان برنامه پخش می‌کند.

به نظر می‌رسد اکنون بی بی سی نبردی طولانی و پر هزینه از جیب مردم باید مدیریت کند که به گفته شماری از کارشناسان کار آسانی نیست.