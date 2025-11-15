پخش زنده
امروز: -
در اجرای طرح آرامش و ارتقای امنیت اجتماعی، ۴۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط و ۱۳ نفر از سوداگران، دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بیستودومین مرحله طرح «آرامش»، بهمدت چهار روز در آبانماه اجرا شد.
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ایلام با کشف ۴۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری قاچاقچیان، خردهفروشان و معتادان متجاهر، این طرح را برگزار کردند.
فرمانده انتظامی استان گفت: در زمینه اجرای طرحهای مستمر «آرامش» که از اولویتهای مأموریتی نیروی انتظامی کشور است؛ بیستودومین مرحله این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش رضایتمندی شهروندان در سطح استان و با محوریت شهر ایلام اجرا شد.
بهگفته سردار سلمانی، این طرح با مشارکت یگانهای تخصصی پلیس، پشتیبانی انتظامی شهرستانها و همکاری مؤثر دستگاه قضایی استان انجام شد که طی آن ۴۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.
همچنین ۱۳ قاچاقچی مواد مخدر و ۶۸ خردهفروش شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: در این عملیات ۱۴۵ معتاد متجاهر که موجب نارضایتی شهروندان بودند؛ جمعآوری و برای طی مراحل درمانی و بازپروری به کمپهای ترک اعتیاد تحویل داده شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ازشهروندان خواست تا هرگونه گزارش و موارد مشکوک را بهصورت شبانهروزی از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاعرسانی کنند.
طرح «آرامش» از طرحهای عملیاتی نیروی انتظامی در سراسر کشور است که با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر، پاکسازی مناطق آلوده، کاهش ناهنجاریها و افزایش امنیت اجتماعی اجرا میشود. این طرح بهصورت دورهای در استان ایلام نیز برگزار میشود.