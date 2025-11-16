بازدید میدانی و گزارش اختصاصی خبرنگاران صداوسیما از سد لتیان

سد لتیان، یکی از پنج سد اصلی تأمین آب شرب پایتخت محسوب می‌شود. در حالی تهران وارد ششمین سال متوالی خشکسالی شده که ذخیره سد لتیان به کمترین میزان در ۶۰ سال اخیر رسیده است. خبرگزاری صدا و سیما در گزارش اختصاصی و میدانی خود از سد لتیان، وضعیت این سد را در حال حاضر منعکس کرده است. مدیر سد لتیان با هشدار نسبت به کاهش ذخیره آب این سد از ۷ میلیون به ۶.۳ میلیون متر مکعب، از مردم خواست با صرفه‌جویی در مصرف، برای جبران کمبود آب و مدیریت بهتر منابع آبی همکاری کنند.

عکاس : سهراب سید جمالی