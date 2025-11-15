مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار به بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی تا ۶ آذر ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، روح‌الله واحد با تأکید بر اهمیت قصه‌گویی در تربیت کودکان و نوجوانان، از همه علاقه‌مندان دعوت کرد تا در رویداد ملی جشنواره قصه‌گویی شرکت کنند.

وی گفت: هدف اصلی این جشنواره، شناسایی و شکوفایی استعداد‌های هنر قصه‌گویی و بهره‌گیری از اثرات عمیق تربیتی این هنر اصیل بر کودکان و نوجوانان است.

قصه‌گویی نه تنها مهارت‌های زبانی و خلاقیت کودکان را تقویت می‌کند، بلکه از طریق همذات‌پنداری با شخصیت‌های داستان، ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی را در آنان نهادینه می‌کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری افزود: علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره‌ی قصه‌گویی می‌توانند تا ۶ آذر ۱۴۰۴ از طریق پایگاه اینترنتی kanoonfest.ir ثبت‌نام کرده و آثار خود را در سامانه‌ی بله کانون استان ارسال کنند.

واحد درباره بخش‌های مختلف جشنواره افزود: امسال جشنواره در بخش‌های متنوعی برگزار می‌شود که شامل قصه‌های ایثار و مقاومت، قصه‌های محیط زیستی، بخش صدثانیه‌ای، بخش کهنسالان، قصه‌های سنتی و کلاسیک و قصه‌های آیینی است و همه علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را ارسال کنند.

مدیرکل کانون استان با اشاره به اهمیت قصه‌گویی در شکل‌دهی شخصیت کودکان گفت: قصه‌گویی نه تنها هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی کودکان را پرورش می‌دهد، بلکه به آنها در شناخت و مدیریت عواطف و احساسات کمک می‌کند. در عصر فناوری، این هنر اصیل، پلی ارزشمند بین نسل‌ها ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: مرحله استانی جشنواره در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۴ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار می‌شود و برگزیدگان این مرحله به مرحله ملی و کشوری جشنواره راه خواهند یافت.»

علاقه مندان می‌باید پس از ثبت‌نام در پایگاه اینترنتی kanoonfest.ir، از طریق شماره (۰۹۹۶۰۶۲۵۹۸۱) در سامانه‌ی بله جهت ارسال آثار قصه‌گویی اقدام کنند.