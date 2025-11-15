پخش زنده
محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: شورای امنیت سالهاست چشم خود را بر نسل کشی در غزه بسته و به بستری برای تقسیم منافع غرب تبدیل شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه یمن اظهار داشت: در حالی که غزه دو سال است با محاصره و بمباران سلاحهای آمریکایی و غربی در معرض نسلکشی قرار گرفته و مردم یمن نیز ده سال است که در محاصره هستند، شورای امنیت با مصوبه خود بدترین نمونه از استانداردهای دوگانه را از خود به نمایش میگذارد.
محمد الفرح افزود:شورای امنیت سالهاست که چشم خود را بر جنایات نسلکشی در غزه بسته و از صهیونیستها حمایت میکند تا عطش خونریزیاش فروکش کند، این نهاد همچنین بدون هرگونه وجاهت اخلاقی و قانونی در حال توجیه محاصره و تعدی به یمن است.
عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تصریح کرد: شورای امنیت به بستری برای تقسیم منافع غرب تبدیل شده است به طوری که حقوق بشر به عنوان حقوق بشر غربی تعریف میشود و منافع بینالمللی صرفاً به منافع واشنگتن تقلیل مییابد.
وی تاکید کرد: بدتر از همه، روی آوردن برخی از سازمانهای بینالمللی در یمن به اقدامات خطرناکی است که به مرحله جاسوسی به نفع دشمن اسرائیلی تحت پوشش فعالیتهای بشردوستانه رسیده است، انحرافی که میزان سوءاستفاده صهیونیستی از نهادهای سازمان ملل را آشکار میکند.