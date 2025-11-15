به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و این جانباز بزرگوار گفت: ایثار و ایستادگی این جانباز عزیز به ما این درس را می‌دهد که چگونه در مقابل مشکلات صبر کرده و اسلام را عزیز را یاری کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: به واسطه صبر و مقاومت چنین مردانی است که خداوند به ما عنایت و رحمت دارد.

وی با تاکید بر تقویت ایران در عرصه‌های مختلف خاطرنشان کرد: ما باید در مقابل این رنج‌ها و زحمت‌ها احساس مسئولیت کنیم و آگاه باشیم که دشمن در کمین بوده و مترصد آنست که در ما ضعفی ببینید تا نقشه‌های خود را پیاده کند.