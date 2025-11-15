پخش زنده
امروز: -
پزشک خانواده، با پوشش بیش از یک میلیون و نیم نفر در استان، نه تنها درمانگر، بلکه مراقب سلامت پیشگیرانه و راهنمای خانوادهها در مسیر مراقبت مستمر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بسیاری به اشتباه تصور میکنند که پزشک خانواده همان پزشک عمومی است. در حالی که این دو تفاوتهای اساسی دارند. شما با داشتن یک متخصص پزشکی خانواده، یک راهنمای کاربلد در کنار خود دارید. او با انجام معاینات اولیه و بررسیهای لازم، میتواند بیشتر مشکلات شایع را تشخیص داده و درمان کند. در موارد نادر که نیاز به ارجاع باشد، او دقیقا میداند که شما به کدام متخصص (و با چه اولویتی) نیاز دارید. این کار شما را از سردرگمی و مراجعه به متخصصین اشتباه نجات میدهد.
برنامه پزشک خانواده، به جای تمرکز صرف بر فرد، خانواده و جامعه را هدف قرار میدهد و با این روش، دسترسی به خدمات پزشکی منظم و اصولی برای همه اعضای جامعه تضمین میشود.
پزشک خانواده نه تنها برای درمان بیماریها حضور دارد، بلکه آموزشهای پیشگیرانه، نظارت بر سلامت کودکان و سالمندان، کنترل بیماریهای مزمن و حتی ارائه راهنمایی درباره سبک زندگی سالم را در برنامه خود دارد.
این سیستم باعث کاهش مراجعه مستقیم غیرضروری به متخصصان، بهبود کیفیت خدمات سلامت و مدیریت بهتر منابع بهداشتی میشود. به عبارت دیگر، پزشک خانواده، حلقه اتصال میان بیمار و نظام ارجاع است که به شکل منظم مراقبتهای بهداشتی را در سطح محله و روستا ارائه میکند.
در آذربایجانغربی، این طرح با پوشش گسترده در مناطق روستایی، هماکنون ۱۹۰ مرکز را در بر گرفته و بیش از یک میلیون و ۵۶۸ هزار نفر از خدمات سطح یک بهرهمند هستند.
احسان ریختهگر، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان، در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد که پوشش برنامه پزشک خانواده در استان کامل است و هیچ فردی در مناطق روستایی خارج از برنامه نیست.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۴ برنامه پزشک خانواده در روستاها آغاز شده است، افزود: نظام ارجاع با هدف ایجاد عدالت در سلامت در حال ترمیم و تقویت است، اما چالشهایی مانند کمبود پزشک، تعرفههای غیرواقعی و عدم پایبندی به مسیر ارجاع، اجرای این طرح را دشوار کرده است.
ریختهگر همچنین اشاره کرد که ۲۵۸ پزشک در حوزه پزشکی خانواده در استان فعالیت میکنند و هر چهار هزار نفر روستایی نیازمند حضور یک پزشک است. از سوی دیگر، اجرای پایلوت برنامه پزشک خانواده شهری از سال ۱۴۰۲ در هفت شهرستان شامل ماکو، شوط، چایپاره، سلماس، اشنویه، نقده و خوی آغاز شده است تا پوشش خدمات در شهرها نیز بهبود یابد.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی تاکید کرد: پزشک خانواده باید نیازهای واقعی یک منطقه را بشناسد؛ از بیماریهای ارثی تا مشکلات شغلی و خانوادگی، پیگیری بیماران مزمن و حاد و ارائه پرونده الکترونیک کامل برای هر فرد، از الزامات این طرح است.
وی همچنین به چالشهای موجود اشاره کرد و گفت: موانع اجرای صحیح طرح شامل عدم پایبندی برخی افراد به مسیر ارجاع، تعرفههای غیرواقعی، همکاری ناقص بیمهها، پرداخت دیرهنگام حقالزحمه پزشکان خانواده و کمبود نیروی انسانی در مناطق صعبالعبور است.
ریختهگر در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع جوانی جمعیت و سالمندی را مطرح کرد و گفت: مسئله کاهش جمعیت فقط اقتصادی نیست؛ ترس از آینده، تغییر سبک زندگی، بالا رفتن سن ازدواج و دشواری مادری برای زنان تحصیلکرده از عوامل مهم هستند. وقتی خانواده احساس امنیت نکند، طبیعی است که به سمت فرزندآوری نرود.
وی افزود: توسعه زیرساختهای حمایتی از خانوادهها، افزایش پوشش خدمات سلامت باروری و ناباروری و ترغیب نخبگان و دانشگاهیان به مشارکت در سیاستگذاریهای جمعیتی از برنامههای استان برای آینده است.
پزشک خانواده و نظام ارجاع، بنابراین، نه تنها مراقبتهای درمانی را ارتقا میدهند، بلکه با مدیریت بهتر سلامت جمعیت و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی و تقویت جامعه ایفا میکنند.