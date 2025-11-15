به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کارگاه دانش‌بنیان سیروان در حوزه تولید دستکش‌های نانو و سایه‌بان خودرو فعالیت می‌کند و برای ۸ نفر ایجاد اشتغال کرده است.

مدیر اجرایی برنامه‌های بنیاد علوی در آیین افتتاح این کارگاه، اعلام کرد: از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای کارگاه‌های خرد خانگی در استان اعطا شده است.

بیگی افزود: بنیاد علوی طی سال‌های اخیر، اجرای طرح‌های توانمندسازی اقتصادی و حمایت از کسب وکار‌های خرد روستایی را در دستور کار قرار داده است.

این بنیاد با اعطای تسهیلات و مشارکت در ایجاد واحد‌های تولیدی، در صدد است تا زمینه اشتغال پایدار را در مناطق کم‌برخوردار فراهم کند.

تاکنون چهار کارگاه دانش‌بنیان نیز با مشارکت بنیاد علوی در استان ایلام راه‌اندازی شده است.