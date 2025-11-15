به علت پاره‌ای تعمیرات، گاز روستای صفحه ۲ شهرستان اهواز فردا بیست و پنجم آبان قطع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز جاده اهواز خرمشهر، روستای صفحه ۲ در روز یکشنبه ۲۵ آبانماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ همان روز قطع خواهد شد.

شرکت گاز استان همچنین از از مشترکان این روستا درخواست کرده است در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.