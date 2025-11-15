پخش زنده
امروز: -
مسابقات کونگ فو آزاد قهرمانی نونهالان و نوجوانان کشور با برتری تیمهای کردستانی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این مسابقات که با حضور ۱۸۰ ورزشکار از استانهای مختلف، به میزبانی شهرستان قروه برگزار شد با درخشش رزمیکاران کردستانی پایان یافت.
در پایان این رقابتها، تیم کردستان «الف» موفق شد با کسب امتیازات برتر بر سکوی قهرمانی بایستد.
همچنین تیم کردستان «ب» عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد و تیم آذربایجان شرقی نیز مقام سومی این دوره از مسابقات را به دست آورد.
براساس اعلام کمیته برگزاری، کاپ اخلاق این دوره از رقابتها نیز به تیم استان سمنان اهدا شد.