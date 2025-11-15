

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم دانشگاه اوکلاهما استیت که در کنفرانس Big ۱۲ لیگ NCAA آمریکا حضور دارد، موفق به کسب ۲ پیروزی پیاپی در این رقابت‌ها شد. دانشگاه اوکلاهما استیت مقابل تیم‌های دانشگاه تگزاس و دانشگاه پریری ویو به ترتیب با نتایج ۸۷ بر ۶۳ و ۹۴ بر ۶۷ به پیروزی رسید.

پارسا فلاح، ستاره ایرانی اوکلاهما استیت در بازی اول موفق به کسب ۱۲ امتیاز، ۷ ریباند، ۲ توپ ربایی، ۱ پاس گل و ۱ بلاک شد و در بازی دوم ۱۰ امتیاز، ۷ ریباند، ۱ توپ ربایی، ۱ پاس گل و ۱ بلاک به ثبت رساند.

تیم دانشگاه اوکلاهما استیت در هر ۳ بازی خود در این فصل لیگ NCAA به پیروزی رسیده است.