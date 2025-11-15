پخش زنده
دبیر بازنشسته یزدی به مناسبت ششمین سالگرد درگذشت فرزندش، مبلغ ۸۰ میلیون تومان را برای آزادی یک مادر زندانیِ گرفتار در زندان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این دبیر بازنشسته یزدی به مناسبت ششمین سالگرد فوت فرزندش مبلغ ۸۰ میلیون تومان را برای آزادی یک مادر زندانی غیر عمد که به دلیل بدهی مالی در زندان به سر میبرد و از نعمت فرزندان خود دور بود، اهدا کرد.
محمدعلی شاه حسینی مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد ضمن تقدیر از این اقدام زیبا و خیرخواهانه گفت: امروز میزبان نیکوکاری بودیم که با این اقدام انساندوستانه خود، اندوه پدرانهاش به چراغِ مهر بدل شد و یاد فرزند از دسترفتهاش را در لبخند مادری دوباره زنده کرد؛ کاری که نهتنها نشانهای از عمق ایمان و بخشش است، بلکه نمادی از پیوند غم و احسان در مسیر نذر فاطمی است، مسیرِ روشنِ دلهایی که باور دارند زندان، جای مادران نیست.