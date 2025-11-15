به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر موسسه آموزش عالی ائمه اطهار (ع) مشهد امروز در آیین رونمایی از این فراخوان در جمع خبرنگاران گفت: تبارشناسی و جایگاه نظریه «خطابات قانونیه» در ساختار دانش اصول فقه، تحلیل نظریه و تقریرات مختلف از آن، نقد‌های مطرح بر این نظریه و پاسخ‌ها، مبادی و مبانی این نظریه، پارادایم قانون، روش شناسی و ظرفیت شناسی نظریه محور‌های همایش یاد شده است.

حجت‌الاسلام محسن افضل‌آبادی افزود: علاقه مندان می‌توانند مطالب خود را در قالب مقاله، پایان نامه، رساله دکتری و کتاب به آدرس https://iksi.markazfeqhi.com ارسال کنند.

مدیر موسسه آموزش عالی ائمه اطهار مشهد ادامه داد: مرکز تخصصی آخوند خراسانی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، حوزه علمیه خراسان، آستان قدس رضوی و مرکز حفظ و نشر آثار امام (ره) از جمله نهاد‌های مشارکت کننده در برگزاری این همایش هستند که دهه فجر سال آینده برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: دیدگاه‌های اجتهادی امام راحل کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بر همین اساس، مؤسسه آموزش عالی ائمه اطهار مشهد از سال ۱۴۰۱ طرح «مکتب اجتهادی امام خمینی» را در دستور کار قرار داده است.

مدیر موسسه آموزش عالی ائمه اطهار مشهد افزود: تاکنون ثمرات اجرای این طرح شامل برگزاری یک مدرسه تابستانه، حدود ۵۰ نشست علمی و ۲ پیش‌همایش بوده است و هدف نهایی، دستیابی به تحلیلی جامع از نظام فکری و اجتهادی امام خمینی (ره) با بررسی سه رکن اصلی مکتب، یعنی مبانی، روش‌ها و پیامد‌ها است.

حجت الاسلام افضل آبادی گفت: در ادامه این مسیر تبیین اندیشه فقاهتی مقام معظم رهبری نیز با محوریت نوآوری در مسائل فقهی و روش‌شناسی، در دستور کار قرار دارد تا مکتب فقهی و اصولی ایشان به‌درستی به حوزه‌های علمیه معرفی و مسیر اجتهاد، پویاتر و کارآمدتر شود.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) نیز در پیامی تصویری به مناسبت رونمایی فراخوان همایش گفت: در مباحث اجتهادی امام (ره)، آن نگاه امام عمیق و دقیق ایشان به دین بوضوح مشاهده می‌شود که چگونه جامعیت دین را بیان می‌فرمایند.

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی افزود: یکی از وظائف مهم حوزه‌های علمیه این است که مبانی مکتب اجتهادی امام را که واقعاً باید از آن تعبیر به مکتب کنیم کاملاً مورد پژوهش و بررسی قرار دهند

وی بیان کرد: به خصوص با تبیینی که رهبری معظم انقلاب نسبت به مبانی امام در باب حکومت داشته و نسبت به مبانی ابتکاری امام در مورد حکومت دینی تأکید فراوان دارند.

به گفته وی، حوزه‌های علمیه باید تبیین مکتب اجتهادی امام، ابتکارات و نوآوری‌های علمی ایشان را در همه ابعاد فقهی، اصولی، کلام و تفسیر در صدر مباحث خود قرار دهند.