شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص اُفت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی با توجه به کمبود بارندگی و کاهش بی سابقه آب در پشت سدهای تامین کننده آب تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب، این شرکت در ساعات ظهر روز یکشنبه ۱۴۰۴/۸/۲۵ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب جاده دیزل آباد، جاده صنعتی، قراملک، رواسان، رسالت، خطیب، دامپزشکی، شام غازان، ورزش، شهرک امام، شهرک بهشتی، جاده سنتو و روستای مایان میباشد بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مناطق فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی کنند.