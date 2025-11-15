به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی با توجه به کمبود بارندگی و کاهش بی سابقه آب در پشت سد‌های تامین کننده آب تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب، این شرکت در ساعات ظهر روز یکشنبه ۱۴۰۴/۸/۲۵ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب جاده دیزل آباد، جاده صنعتی، قراملک، رواسان، رسالت، خطیب، دامپزشکی، شام غازان، ورزش، شهرک امام، شهرک بهشتی، جاده سنتو و روستای مایان می‌باشد بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مناطق فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی کنند.