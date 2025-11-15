به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال الوحده و خورفکان امارات در چارچوب دیدار‌های دور رفت مرحله یک‌چهارم نهایی جام بانک اسلامی ابوظبی به مصاف هم رفتند.

در این دیدار، مبین دهقان و رضا غندی‌پور برای الوحده به میدان رفتند، اما محمد قربانی به دلیل حضور در اردوی تیم ملی در فهرست این تیم قرار نداشت. این مسابقه در نهایت با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

رضا غندی‌پور، بازیکن ایرانی الوحده که به‌صورت قرضی در این تیم حضور دارد، در دقیقه ۹۹ موفق شد گل تساوی تیمش را به ثمر برساند.

غندی‌پور که تاکنون در سه مسابقه اخیر الوحده امارات به‌عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمده، با گل امروزش، سومین گل خود زیر نظر ژوزه مورایس را به ثمر رساند. گلی که می‌تواند بخت او را برای حضور پررنگ‌تر در برنامه‌های سرمربی پرتغالی در ادامه فصل افزایش دهد.

الوحده اکنون امیدوار است با موفقیت در بازی برگشت، راهی نیمه‌نهایی جام بانک اسلامی ابوظبی شود.