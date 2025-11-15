به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه با همراهی بخش خصوصی و حمایت نمایندگان استان، می‌توانیم از یک استان معدنی به یک استان صنعتی تبدیل شویم گفت: مسئولیت اجتماعی معادن باید به طور شفاف تعریف شده و در خدمت توسعه استان باشد.

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق آباد در مجلس هم با اشاره به اینکه از ظرفیت‌های تجاری افغانستان هنوز استفاده نشده است گفت: اتاق بازرگانی استان باید در این زمینه وارد عمل شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با بیان اینکه رویداد ملی ایران جان آغازی برای فعالیت‌های گسترده‌تر بود گفت: لازم است جایگاه استان در کریدور شرق، با برگزاری همایشی ملی بیش از پیش دیده شود.

نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس گفت: بر ضرورت برگزاری نشست‌های مشترک استانی و ارزیابی جدی برنامه هفتم تاکید کرد و گفت: ارزیابی عملکرد دولت در تحقق جزئیات برنامه هفتم در استان در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه هم در این جلسه گفت: حمایت‌های دولتی از بخش خصوصی باید بر اساس عملکرد اثرگذاری واقعی و تعهد اجتماعی در زندگی روزمره مردم باشد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت نیز از تدوین پیش نویس طرح مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه معادن خبر داد و گفت: این طرح با همکاری مجمع نمایندگان استان به زودی ابلاغ خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هم گفت: شرط موفقیت سرمایه گذاری در استان فراهم بودن زیرساخت‌هاست و بدون تامین حمل و نقل، آب و امکانات لازم سرمایه گذاری به نتیجه نخواهد رسید.