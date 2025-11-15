پخش زنده
امروز: -
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اعضای شورای مرکزی تشکلهای دانشجویی ضمن حضور در سازمان انرژی اتمی و بازدید از نمایشگاه جدیدترین دستاوردها و توانمندیهای صنعت هستهای کشورمان با معاون رئیسجمهور و رئیس این سازمان دیدار و گفتوگو کردند.
اسلامی در این نشست با تشریح اقدامات توسعهای صنعت هستهای در چند سال اخیر خطاب به دانشجویان رشتههای گوناگون دانشگاههای مطرح کشور اظهار کرد: رویکرد سازمان انرژی اتمی ایران از سال ۱۴۰۰ بر سیاست «درهای باز، نوآوریهای باز» متمرکز شده است و همچنین در این مدت گامهای اساسی در زمینه محقق کردن اهداف جهاد تبیین برداشتهایم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: با توجه به این رویکرد، سازمان انرژی اتمی ایران در سالهای اخیر مسیری در حال رشد در همه حوزههای صنعت هستهای از جمله سوخت هستهای، کشاورزی، پزشکی، صنعتی و پلاسما را طی کرده و خوشبختانه با توسعه کاربردهای فناوری هستهای گرههای فراوانی از زندگی مردم باز شده و همچنین این فناوری موجبات رشد اقتصاد ملی را فراهم کرده است.
معاون رئیسجمهور در این رویداد با اشاره به حرکت مؤثر سازمان از مرحله تحقیقات به صنعتیسازی تصریح کرد: در این مدت، این رویکرد بهعنوان راهبرد محوری برای دانشمندان این صنعت تبیین شد و امروز شاهدیم که بسیاری از دستاوردهای تحقیقاتی به مرحله صنعتیسازی و ارائه خدمات فناورانه و نیز پاسخگویی به نیازهای واقعی کشور رسیده و این مسیر در سازمان بهصورت هدفمند و نظاممند در حال تحقق است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد: بهمنظور تحقق اهداف جهاد تبیین در ماههای گذشته نیز امکان بازدید گروههای مختلف اجتماعی نظیر مسئولان رده نخست کشوری، استادان دانشجویان و سایر گروههای مرجع از سازمان انرژی اتمی ایران فراهم شد و این عزیزان با آخرین دستاوردهای صنعت هستهای کشور آشنا شدند.
همچنین در بخش دیگری از این نشست معاون رئیسجمهور با اشاره به نگاه ویژه سازمان انرژی اتمی ایران به ضرورت تفاهم و تعامل با اکثر دانشگاهها و جمعیت نخبگانی کشور، از اقدام این سازمان برای ایجاد روند ویژه در بخش بهکارگیری توانمندی نخبگان و دانشجویان، با برپایی مراکز ارتباط و همکاری در دانشگاهها خبر داد.
گفتنی است در این نشست دانشجویان رشتههای گوناگون دانشگاههای برتر کشور، سوالات و نظرات خود را در زمینه آخرین تحولات صنعت هستهای بیان کردند.