به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرماندار جرقویه در این آیین با اشاره به حضور موثر خیران محلی در فعالیت های عام المنفعه دهستان رامشه گفت: احیای قنوات، ساخت و تجهیز چند مرکز درمانی در روستاها، احداث تالار پذیرایی، تجهیز مدارس و راه اندازی چندین صندوق قرض الحسنه و خیریه از جمله بارزترین خدمات خیران در این دهستان بوده است. شهرام آذرپی افزود: اعتبارات دولتی به تنهایی جوابگوی مطالبات به حق مردم نیست و جذب کمک های مردمی برای به نتیجه رساندن طرح های نیمه تمام شهرستان ضروری است.

در این آیین، این مرکز فیزیوتراپی با هدف ارائه خدمات پزشکی به بیماران با ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک خیران برای خرید تجهیزات و بازسازی ساختمان در روستای رامشه افتتاح شد.