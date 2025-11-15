پخش زنده
در آیینی اولین مرکز فیزیوتراپی باکمک مالی خیران سلامت در دهستان رامشه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرماندار جرقویه در این آیین با اشاره به حضور موثر خیران محلی در فعالیت های عام المنفعه دهستان رامشه گفت: احیای قنوات، ساخت و تجهیز چند مرکز درمانی در روستاها، احداث تالار پذیرایی، تجهیز مدارس و راه اندازی چندین صندوق قرض الحسنه و خیریه از جمله بارزترین خدمات خیران در این دهستان بوده است. شهرام آذرپی افزود: اعتبارات دولتی به تنهایی جوابگوی مطالبات به حق مردم نیست و جذب کمک های مردمی برای به نتیجه رساندن طرح های نیمه تمام شهرستان ضروری است.
در این آیین، این مرکز فیزیوتراپی با هدف ارائه خدمات پزشکی به بیماران با ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک خیران برای خرید تجهیزات و بازسازی ساختمان در روستای رامشه افتتاح شد.