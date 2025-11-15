

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال مرالکو بولتس فیلیپین که سینا واحدی، ستاره ملی پوش ایرانی را در ترکیب خود دارد، در چهارمین بازی خود در مرحله گروهی رقابت‌های سوپرلیگ شرق آسیا موفق شد با نتیجه ۹۲ بر ۷۴ از سد بلک برز ماکائو عبور کند.

سینا واحدی در این بازی برای تیمش موفق به ثبت ۱۰ امتیاز، ۴ پاس گل، ۳ ریباند، ۲ توپ ربایی و کارایی ۱۵ شد.

تیم بسکتبال مرالکو بولتس با این پیروزی، با ۲ برد و ۲ باخت در رده دوم جدول گروه B رقابت‌های سوپرلیگ شرق آسیا قرار گرفت.