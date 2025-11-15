به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه یزد گفت: این دستگاه به عنوان شتابگر الکترواستاتیک در محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوولتی با شتاب دهنده یونی است و کاربرد‌های متعددی در حوزه آنالیز، پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی دارد.

اسلامی با اشاره به اینکه عمده کار این دستگاه به دست متخصصان داخلی ساخته شده است، افزود: تجهیز و توسعه دانش در رشته فیزیک هسته‌ای و کار پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی از دیگر کاربرد‌های دستگاه شتابگر الکترونی است.

کلانتری رئیس دانشگاه یزد هم با اشاره به نقش شهید دکتر فقهی از دانشمندان هسته‌ای ایران در راه اندازی این دستگاه اظهار داشت: این یکی از دستگاه‌های مورد نیاز دانشگاه برای توسعه دانش و ارتقای کیفیت تحقیق و پژوهش بود که دانشگاه یزد به این دستگاه تجهیز و به عنوان پنجمین دانشگاه دارنده این دستگاه در ایران معرفی شد.