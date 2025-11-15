پخش زنده
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: در نخستین مرحله اجرای طرح ملی مقابله با قمار و شرطبندی برخط، بیش از ۳۰۳ هزار تارنمای متخلف در فضای مجازی شناسایی و مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جواد بابایی در جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور گزارشی جامع از اقدامات انجامشده در حوزه مقابله با جرائم مالی، قمار و شرطبندی در فضای مجازی ارائه کرد.
بابایی با اشاره به رویکرد هوشمند، ساختارمند و میاننهادی این معاونت، محورهای فعالیت را در ۹ حوزه اساسی برشمرد، از جمله: شناسایی و پالایش پایگاههای اینترنتی قمار؛ اصلاح و بازنگری مقررات مرتبط؛ رهگیری شبکهای مجرمان؛ بهرهگیری از هوش مصنوعی در شناسایی کاربران؛ انسداد حسابهای بانکی مرتبط؛ ارتقای آگاهسازی عمومی؛ استفاده از ظرفیت نظارتی دستگاهها؛ بازپروری و صیانت اجتماعی افراد درگیر و اجرای اقدامات منسجم بیننهادی با همکاری نهادهای ذیربط.
وی افزود: در نخستین مرحله اجرای طرح ملی مقابله با قمار و شرطبندی آنلاین، بیش از ۳۰۳ هزار تارنمای متخلف در فضای مجازی شناسایی و مسدود شده است.
بابایی از راهاندازی سامانه کشف و پایگاه جامع اطلاعات قمار برخط زیر نظر دادستانی کل کشور خبر داد و گفت : این سامانه با قابلیت هوشمند پایش تراکنشها و ارتباطات مالی، رفتار شبکهای مجرمان را شناسایی کرده و از تداوم فعالیت سازمانیافته آنان جلوگیری میکند.
معاون دادستان کل کشور افزود: مرتکبان حرفهای قمار علاوه بر محرومیت از خدمات غیرحضوری و بانکی، پیامکهای هشدار قانونی دریافت کردند که تأثیر قابل توجهی در بازدارندگی داشته است.
برای گردانندگان قمارخانههای اینترنتی نیز ضمن شناسایی و انسداد حسابهای بانکی، تشکیل پرونده قضایی انجام شده است و اقدامات تکمیلی با همکاری بانک مرکزی، پلیس فتا و نهادهای نظارتی در حال اجراست.