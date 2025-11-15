پخش زنده
رئیس مرکز بهداشت قم گفت: طی بازه زمانی کمتر از یک ماه، میزان تستهای مثبت آنفلوانزا از چهار درصد به چهل و دو درصد افزایش یافته که نشاندهنده روند صعودی شیوع این بیماری ویروسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دکتر سیامک محبی از افزایش شیوع بیماریهای فصلی به ویژه آنفلوانزا در استان خبر داد و گفت: روند شیوع این بیماریها با شروع ماههای سرد سال، همچون سالهای گذشته افزایشی شده است.
رئیس مرکز بهداشت قم در ادامه به موضوع کرونا پرداخت و افزود: برخلاف شایعات مطرح شده در فضای مجازی درباره سویه جدید کرونا، هیچ سویه جدیدی از این بیماری در ماههای اخیر در کشور گزارش نشده است.