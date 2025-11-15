سارا شفیعی، نماینده وزن منهای ۵۶ کیلوگرم بانوان ایران، با کسب یک پیروزی و با امتیاز عالی مقابل حریف قرقیزستانی، راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در هشتمین روز از ششمین دوره از بازی‌های همبستگی اسلامی نمایندگان تیم ملی ووشو زنان ایران در نوبت عصر مبارزات ساندا به مصاف حریفان خود رفتند.

در وزن منهای ۵۶ کیلوگرم سارا شفیعی گنجه در نخستین دیدار خود در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف «باکتیگول کورمانبکووا» از قرقیزستان رفت و در راند نخست و با امتیاز عالی (اختلاف بیش از ۱۲ امتیاز) موفق به شکست حریف خود و صعود به مبارزه نیمه نهایی شد.