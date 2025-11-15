پخش زنده
مدیر امور منابع آب مهاباد گفت: با کاهش ۸۶ درصدی ورودی حجم فعلی سد به ۴۷ و نیم میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر امور منابع آب مهاباد در گفتوگوی تلفنی با خبر صداوسیمای مرکز مهاباد، با تشریح آخرین وضعیت منابع آبی شهرستان، نسبت به کاهش قابل توجه ذخایر سد و ضرورت ادامه مدیریت مصرف در ماههای پیشِرو هشدار داد.
رحمانی با اشاره به شرایط نسبی مناسب آب شرب در مهاباد گفت: تا امروز وضعیت منابع آب در شهرستان بد نبود، اما سال آبی گذشته با کاهش تقریبا ۵۰ درصدی حجم مخزن سد مهاباد روبهرو شدیم. ورودی آب به سد نیز با کاهش ۸۶ درصدی همراه بوده است.
مدیر امور منابع آب افزود: به دلیل همین کمبود، امسال متاسفانه نتوانستیم آب مورد نیاز بخش کشاورزی را تامین کنیم و فقط یکبار امکان رهاسازی برای کشاورزان فراهم شد.
رحمانی با اعلام اینکه ذخیره فعلی مخزن سد به ۴۷ و نیم میلیون مترمکعب رسیده، گفت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۶۱ میلیون مترمکعب بود و اکنون با کاهش ۱۳ و نیم میلیون مترمکعبی مواجه هستیم.
وی با اشاره به تنشهای آبی در برخی شهرستانهای همجوار بیان کرد: با وجود کاهش ذخایر، در مهاباد با بحران جدی در آب شرب مواجه نشدیم؛ اما ادامه این وضعیت نیازمند مصرف بهینه و همراهی کامل مردم است تا از چالشهای احتمالی عبور کنیم.
مدیر امور منابع آب مهاباد همچنین از برنامههای مدیریت برداشت آب در بخشهای مختلف خبر داد و گفت: برای جلوگیری از تنش آبی در بخش صنعت، نصب کنتورهای هوشمند در دستور کار قرار گرفته است. همچنین با جدیت با برداشتهای غیرمجاز سطحی و زیرزمینی برخورد میکنیم.
رحمانی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم گفت: مصرفکنندگان تا امروز همکاری خوبی داشتهاند؛ اما لازم است این روند ادامه یابد و از مصارف غیرضروری پرهیز شود تا بتوانیم این دوره حساس را با کمترین آسیب پشت سر بگذاریم.