به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل در مراسم گرامیداشت سالروز عملیات آزادسازی سوسنگرد و قدردانی از رزمندگان لشکر عاشورا که در این عملیات بودند گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه بیش از هزار نفر شهید دادیم، اما مقابل هزاران صهیونیست را به درک واصل کردیم و رزمندگان ما با موشک باران سرزمین‌های اشغالی کاری کردند که دشمنان درخواست عاجزانه برای آتش بس دادند و این برای ما یک افتخار بزرگ است.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: مردم ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه یکپارچگی، اطاعت از ولی امر، همدلی و اتحاد خود را به دنیا نشان دادند و دشمن متجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی را مایوس کردند، لذا باید خالص باشیم و با تبعیت از ولایت فقیه و ادامه راه شهیدان عزیزمان با ایمان راسخ برای رضایت پروردگار متعال حرکت کنیم.

امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه امروز آمریکا به هدفی که در ۴۶ سال گذشته داشته نرسیده است افزود: آنها حتی با راه انداختن جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی هم نتوانستند به اهدافشان برسند و این را به زبان هم می‌آورند.

وی خاطر نشان کرد: جوانان ما باید بدانند کمبود‌های زمان دفاع مقدس هشت ساله امروز وجود ندارد و رزمندگان ما با وجود آن کمبود‌ها دشمن را شکست دادند پس باید با امید به آینده که از منویات مقام معظم رهبری است کشور را بسازیم و حفظ کنیم.

سردار عباسقلی زاده فرمانده سپاه عاشورا هم با قدردانی از عملکرد رزمندگان لشکر ۳۱ عاشورا و یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس گفت: نقش آفرینی شما عزیزان در عملیات‌های مختلف به ویژه عملیات آزادسازی سوسنگرد در راستای دفاع ازحریم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تداوم راه شهیدان بر همه عیان است.

عملیات آزادسازی سوسنگرد در ۲۶ آبان ۱۳۵۹ یکی از عملیات‌های موفق ایران در دوران دفاع مقدس بود و باعث آزادسازی سوسنگرد و بیرون راندن نیرو‌های اشغالگر بعثی صدام از میهنمان شد و نقش رزمندگان غیور آذربایجان در این حماسه بزرگ بسیار پررنگ بود.