به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در دل بافت سنتی یزد، جایی که خانه‌ها بوی تاریخ و معنا می‌دهند، مرضیه مصطفوی‌پور از کودکی با کتاب خو گرفته بود. او که امروز مروج کتاب‌خوانی و مدیر یک کتابفروشی است، داستانی پر فراز و نشیب از مسیر عشق به کتاب را پشت سر گذاشته است.

مصطفوی‌پور که رشته تحصیلی‌اش برنامه‌ریزی شهری بوده، می‌گوید علاقه‌اش به کتاب از دوران خردسالی آغاز شد؛ هنگامی که در اتاق برادرش کتابخانه‌ای بزرگ داشت و او یواشکی سراغ کتاب‌ها می‌رفت. نخستین کتابی که خواند، «گربه چکمه‌پوش» بود؛ اثری که جرقه‌ای شد برای آغاز مسیر عاشقانه‌اش با مطالعه.

او در نوجوانی با کتاب «غیر ممکن ممکن است» از جوزف مورفی با دنیای روانشناسی آشنا شد و از آن زمان، کتاب خواندن نه‌تنها تفریح بلکه بخشی از هویت او شد. حتی دوران بیماری جسمی‌اش با مطالعه معنا گرفت؛ زمانی که نمی‌توانست کاری کند جز خواندن کتاب، اما همین دوران نقطه‌ی بازگشت دوباره‌اش به جهان کتاب‌خوانی شد.

ورود جدی مصطفوی‌پور به عرصه‌ی ترویج کتاب از سال ۱۳۹۵ کلید خورد، زمانی که نخستین نشست معرفی کتاب را در یکی از کتابخانه‌های یزد برگزار کرد. انتخاب کتاب «شازده حمام» اثر دکتر محمدحسین پاولی یزدی برای معرفی، باعث پیوند دوباره بانوان محله با فرهنگ یزدی شد و همان جلسه آغازگر برنامه‌های نشست‌های کتاب‌خوانی داوطلبانه بود.

او بعد‌ها با کلاس‌های تسهیل‌گری باشگاه کتاب‌خوانی کودک و نوجوان که از سوی اداره کل ارشاد یزد برگزار شد، مسیر حرفه‌ای‌تر خود را یافت.

اما بخش خلاقانه کار‌های او، ترکیب بازی و کتاب است. بازی‌هایی، چون «هوپ کتاب»، «کت‌و‌توپ»، «خط نقطه کتاب» و «پانتومیم کتابی»، همگی توسط خود مصطفوی‌پور طراحی شده‌اند تا حافظه، تمرکز و علاقه‌ی کودکان را به مطالعه تقویت کنند.

او این گیرایی را حتی در میان بانوان محله‌های سنتی یزد نیز به کار گرفته است؛ همان بازی‌ها و روش‌ها را در نشست‌های بانوان کتاب‌خوان تکرار کرده تا کتاب را از فضای رسمی به محیط روزمره زندگی ببرد.

در ادامه‌ی گفت‌و‌گو، مصطفوی‌پور با نگاهی مهربان به مسیرش می‌گوید: نمی‌دانم چقدر موفق بوده‌ام، اما می‌دانم کودکی که در پنج‌سالگی به باشگاه کتاب‌خوانی آمد، امروز نوجوانی است که با عشق در دورهمی کتابخانه شرکت می‌کند… این استمرار خودش عشق به کتاب است.

امروز بعد از سال‌ها فعالیت، خانم مصطفوی‌پور نه‌تنها در یزد بلکه در سطح کشور الگویی از ترویج خلاق کتاب‌خوانی معرفی شده است؛ الگویی که به‌جای اجبار، بر پایه‌ی بازی، خنده، انتخاب و عشق بنا شده و شاید همین راز گسترش فرهنگ مطالعه در نسل آینده باشد.