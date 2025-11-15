پخش زنده
جمعی از دوستان قدیمی با حضور دوباره در مدرسه دوران تحصیل خود، پس از ۳۲ سال به معلمشان ادای احترام کردند و در کنار هم، لحظههایی از خاطرات شیرین و تلخ گذشته را مرور کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، پس از گذشت ۳۲ سال، جمعی از دانشآموزان سابق مدرسه شبانهروزی امینالاسلام مهاباد بار دیگر گرد هم آمدند؛ دیداری که برای بسیاری از آنان با یادآوری روزهای دوران نوجوانی و مرور خاطرات مشترک، حال و هوایی خاص و احساسی متفاوت به همراه داشت.
این گروه از همکلاسیهای قدیمی، که امروز هر کدام پدرانی با تجربه سالهای فراوان زندگی هستند، با حضور دوباره در مدرسه دوران تحصیل خود به رسم ادب به دیدار معلمشان رفتند و با ادای احترام، یاد روزهایی را زنده کردند که پشت همین نیمکتها آیندهشان را میساختند. چشمانی که پس از سه دهه دوباره همدیگر را پیدا کرد، نشان از پیوندی داشت که گذر سالها نتوانسته آن را کمرنگ کند.
دانشآموزان دیروز و مردان امروز از خاطرات شیرین و تلخ آن روزها گفتند؛ از روزهایی که از شهرهای دور به مدرسه شبانهروزی آمده بودند، از فضای دوستانه، از سفره ساده و صمیمی خوابگاه، از معلمانی که نقش پدرانه داشتند و از لحظاتی که هنوز از ذهنشان پاک نشده است.
در حالی که آنان در حیاط مدرسه قدم میزدند، هر گوشهای خاطرهای از دل دوران کودکی و نوجوانی را برایشان زنده میکرد. خاطراتی که به گفته خودشان، بخشی جدانشدنی از هویت هر انسان و نقطه اشتراک همه نسلهاست.
با این حال، برخی از آنان با نگاهی مقایسهای اشاره کردند که شرایط دانشآموزان امروز متفاوت شده است؛ امکانات بیشتر، شیوههای آموزشی نوین و دنیایی متفاوت از آنچه سه دهه پیش تجربه کرده بودند. اما چیزی که همچنان ثابت مانده، گرما و صمیمیت دوستیهای دوران مدرسه است؛ پیوندی که حتی گذشت زمان نیز نمیتواند آن را از هم جدا کند.