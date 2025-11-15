پخش زنده
امروز: -
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری از لغزندگی محورهای کوهستانی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خدابخشی گفت: بارش پراکنده باران در محورهای چلگرد - فارسان و چلگرد - صمصامی (شاه منصوری) آغاز شده است.
وی افزود: هم اکنون بارش خفیف برف در محور چلگرد - چمنگلی بهویژه در گردنههای چری و شاه منصوری سبب کاهش دید و لغزندگی جادهها شده است.
خدابخشی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، به رانندگان توصیه کرد که هنگام عبور از محورهای کوهستانی حتماً با سرعت مطمئنه حرکت کنند، فاصله طولی با خودروهای دیگر را رعایت و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
وی افزود: مأموران پلیس راه و کارکنان اداره راههای استان در آمادهباش کامل هستند و برای پاکسازی مسیرها و امدادرسانی به رانندگان در صورت نیاز اقدام خواهند کرد.