باران پاییزی که صبح امروز آبان در مهاباد باریدن گرفت، هوای شهر را تازه و امید را در دل شهروندان زنده کرد؛ اما کارشناسان هشدار میدهند این بارشها قادر به جبران کمبود ذخایر آبی منطقه نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بارش باران در مهاباد از صبح امروز ۲۴ آبان آغاز شد و هوای شهر را پس از هفتهها خشکی، تازه و دلپذیر کرد؛ بارانی که گرچه برای شهروندان نشانهای از آغاز فصلی جدید است، اما نمیتواند کمبودهای انباشته منابع آبی منطقه را جبران کند.
آمارهای شرکت آب منطقهای نشان میدهد حجم ذخایر سد مهاباد همچنان نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی دارد و وضعیت منابع آب در حالت هشدار باقی مانده است.
کارشناسان منابع آب معتقدند الگوی نامنظم بارشها، افزایش دما و مصرف بالای آب در بخشهای کشاورزی و خانگی، مدیریت منابع آبی را با دشواریهای بیشتری همراه کرده است. آنان تاکید میکنند که حتی بارشهای پاییزی و زمستانی نیز در صورتی که پراکنش مناسبی نداشته باشند، نمیتوانند کمبودهای چندساله را جبران کنند.
در همین حال، مسئولان محلی اجرای طرحهای پایش منابع آبی، بازسازی شبکههای فرسوده، جلوگیری از هدررفت آب و فرهنگسازی برای مصرف بهینه را از برنامههای جدی در دستور کار اعلام کردهاند و از شهروندان خواستند در کاهش مصرف همکاری بیشتری داشته باشند.
با وجود همه این چالشها، نخستین باران پاییزی برای مردم مهاباد یادآور این حقیقت است که بحران آب تنها با نزول باران حل نخواهد شد و نیازمند برنامهریزی اصولی، مدیریت هوشمندانه و مشارکت عمومی برای حفظ منابع محدود موجود است.